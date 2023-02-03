لاتفيا: التجار يتهربون من عقوبات روسيا عبر تركيا وكازاخستان وأرمينيا

قال كريسجانيس كارينز، رئيس وزراء لاتفيا، (الجمعة 3-2-2023) إن تجارا يستخدمون تركيا وكازاخستان وأرمينيا للتهرب من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وجاء تصريح كارينز بعد محادثات مع نظيريه من إستونيا وليتوانيا اللتين كانتا إلى جانب لاتفيا من بين أكثر المؤيدين صراحة للعقوبات على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في عام 2022.

وقال كارينز للصحفيين في العاصمة الإستونية طالين “من الواضح تماما فيما يبدو أن التجار يجدون طرقا لتبادل البضائع بشكل قانوني، على سبيل المثال عبر تركيا أو قازاخستان أو أرمينيا، ثم يعاد إرسالها إلى روسيا، لأن هذه الدول لا تلتزم بنظام العقوبات”.

وأشار كارينز إلى زيادة “غير عادية قياسا لما كان عليه الحال في السابق” بالنسبة لحجم التجارة الأوروبية مع الدول الثلاث.

ولم يقدم دليلا آخر على التهرب من العقوبات ولم يحدد أنواع السلع التي يقول إنه يجري تداولها.

ولم ترد وزارتا خارجية تركيا وكازاخستان على طلبات للتعليق على تصريحات كارينز على الفور. ولم ترد وزارة الاقتصاد الأرمينية على طلب للتعليق على الفور.

وقال كارينز “أحد الحلول يتمثل في العمل مع هذه الدول لجعلها أيضا تلتزم بالعقوبات. والثاني هو البحث عن تشريعات في جميع أنحاء أوروبا، لضمان تجريم التهرب من العقوبات”، مضيفا “عليكم بسد الثغرات”.