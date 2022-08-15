لاجئون سوريون حوصروا لأيام على حدود تركيا.. اليونان تكشف

قالت الشرطة اليونانية بعد ظهر اليوم الواقع في 15 آب 2022 إنها حددت مكان 38 لاجئا سوريا في منطقة لافارا من نهر إيفروس وإن من بينهم امرأة حبلى وسبعة أطفال.

وقالت وسائل إعلام ونشطاء إن اللاجئين تقطعت بهم السبل منذ أيام على جزيرة صغيرة في إيفروس على الحدود بين اليونان وتركيا.

وقالت اليونان إنها، بعد عمليات بحث متكررة، لم ترصد وجود أي أشخاص على الجزيرة التي تقول إنها خارج الأراضي اليونانية. وأضافت أيضا أنها نبهت السلطات التركية بشأن هذه القضية. وامتنعت وزارة الداخلية التركية عن التعليق.

وقالت الشرطة اليونانية إنها حددت مكان اللاجئين في منطقة لافارا اليونانية على بعد أربعة كيلومترات تقريبا إلى الجنوب من المكان الذي ورد في البداية أنهم موجودون فيه.

وقالت الشرطة في بيان “بعد أن تم رصدهم، هبت قوات الشرطة والأجهزة الحكومية اليونانية الأخرى لنجدتهم وتقديم الرعاية الصحية والأغذية والمياه لهم، ونقلهم إلى منطقة إيواء مؤقت”.

وقال وزير الهجرة اليوناني نوتس ميتاراشي على تويتر إنهم في حالة طيبة، وإن المرأة الحبلى نُقلت إلى المستشفى على سبيل الاحتياط. وأضاف أن الشرطة عثرت أيضا على مركب بالقرب منهم.

في وقت سابق دعت لجنة الإنقاذ الدولية الخيرية ومنظمات أخرى إلى إجلاء 39 لاجئا سوريا فورا من الجزيرة الصغيرة.

وقالت اللجنة إنه توجد على الجزيرة طفلة عمرها تسع سنوات في حالة حرجة ولا تحصل على رعاية طبية. وأشارت أيضا إلى تقارير إعلامية قالت إن شقيقتها البالغة من العمر خمس سنوات توفيت بعد أن لسعها عقرب، وإن اللاجئين حاولوا الوصول إلى البر اليوناني لكن تم إبعادهم.

وقالت ديميترا كالوجيروبولو مديرة لجنة الإنقاذ الدولية باليونان “يُبرز الوضع الذي شهدناه على الحدود في إيفروس وحشية عمليات إبعاد اللاجئين التي نعرف أنها تحدث على الحدود في أنحاء أوروبا”.

ولم تؤكد السلطات اليونانية أيا من هذه المعلومات ونفت مرارا رد اللاجئين أو المهاجرين عند النقاط الحدودية.