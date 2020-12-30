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لاحتوائها على فيروس التجاعيد البني… روسيا قد تفرض قيوداً على استيراد البندورة من إيران

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 30 - ديسمبر - 2020 2:15 مساءً
روسيا

روسيا

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ذكرت هيئة الرقابة الزراعية الروسية “روس سيلخوز نادزور” أنها قد تتجه نحو فرض حظر مؤقت على استيراد البندورة من إيران، بعد اكتشاف فيروس التجاعيد البني (فيروس توباموفيروس) على الثمار.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته اليوم الأربعاء، إنها بحثت هذه المسألة خلال مفاوضات جرت مع ممثلين عن وزارة الزراعة الإيرانية.

وأشارت “روس سيلخوز نادزور” إلى أنها تعتزم قريبا إرسال إخطار رسمي إلى الجانب الإيراني بشأن انتهاكات متطلبات الصحة النباتية الدولية والروسية، وقالت الهيئة، إنها “تحتفظ بحق فرض قيود مؤقتة على استيراد هذه المنتجات من إيران”.

ووفقا لبيانات رسمية فإن الدول المصدرة الرئيسية للطماطم إلى روسيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 كانت أذربيجان (38%) وتركيا (14%) والمغرب (10%) والصين (9%) وبيلاروس (7%)، وذكر بحسب “نوفوستي”.

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