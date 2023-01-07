لارتباطهم بمحاولة انقلاب.. غامبيا تُوجّه تهمة الخيانة إلى 8 جنود

وجّهت حكومة غامبيا تهمة الخيانة إلى ثمانية جنود لارتباطهم بمحاولة انقلاب مفترضة في كانون الأول، وفق ما أعلن ناطق في بيان.

كانت سلطات البلد الواقع في غرب إفريقيا، أعلنت في 21 كانون الأول أنها أحبطت محاولة انقلاب عسكرية في اليوم السابق.

والجنود الثمانية متّهمون أيضًا بالتواطؤ لارتكاب جريمة، ويقبع جميعهم في السجن باستثناء واحد لا يزال متواريًا عن الأنظار، بحسب الحكومة.

كما لفت المتحدث باسم الحكومة إيبريما جي سانكاريه، إلى أن الحكومة الغامبية تعتبر (الأخير) فارًا من وجه العدالة وتدعو المواطنين والقوات الأمنية (…) إلى تسليمه إلى أقرب مركز شرطة أو أمن.

هذا وسبق أن وجّهت السلطات تهمًا إلى مدنيَين اثنين وشرطي لارتباطهم بمحاولة الانقلاب المفترضة.

فيما لا يزال النظام الديموقراطي هشًا في غامبيا، بعد ديكتاتورية استمرّت 22 عامًا وانتهت عام 2016.