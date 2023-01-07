السبت 14 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 7 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لارتباطهم بمحاولة انقلاب.. غامبيا تُوجّه تهمة الخيانة إلى 8 جنود

منذ 40 دقيقة
غامبيا

غامبيا

A A A
طباعة المقال

وجّهت حكومة غامبيا تهمة الخيانة إلى ثمانية جنود لارتباطهم بمحاولة انقلاب مفترضة في كانون الأول، وفق ما أعلن ناطق في بيان.

كانت سلطات البلد الواقع في غرب إفريقيا، أعلنت في 21 كانون الأول أنها أحبطت محاولة انقلاب عسكرية في اليوم السابق.

والجنود الثمانية متّهمون أيضًا بالتواطؤ لارتكاب جريمة، ويقبع جميعهم في السجن باستثناء واحد لا يزال متواريًا عن الأنظار، بحسب الحكومة.

كما لفت المتحدث باسم الحكومة إيبريما جي سانكاريه، إلى أن الحكومة الغامبية تعتبر (الأخير) فارًا من وجه العدالة وتدعو المواطنين والقوات الأمنية (…) إلى تسليمه إلى أقرب مركز شرطة أو أمن.

هذا وسبق أن وجّهت السلطات تهمًا إلى مدنيَين اثنين وشرطي لارتباطهم بمحاولة الانقلاب المفترضة.

فيما لا يزال النظام الديموقراطي هشًا في غامبيا، بعد ديكتاتورية استمرّت 22 عامًا وانتهت عام 2016.

    المزيد من أخبار العالم

    علما كوسوفو وصربيا
    إصابة صربيَّين في كوسوفو.. وتوقيف مشتبه به من القوات الخاصة
    الاحتجاجات الشعبية في إيران
    إنتفاضة إيران
    على وقع الاحتجاجات.. إيران تعيّن قائدًا جديدًا لقوى الأمن
    الهيمالايا
    إجلاء 200 شخص من سكان الهيمالايا بعد "تحرّك التربة"

    الأكثر قراءة

    كريستيانو رونالدو وجورجينا وأطفالهما
    فيديو.. جورجينا تتجول بملابس كاجوال في صيدلية بالرياض
    جورج وسوف ونجله وديع
    بالفيديو.. جورج وسوف يتحدث عن نجله الراحل: "هيدا دمعة عيني"
    وزير الصحة فراس الأبيض
    وزير الصحة يحذر... موجة جديدة من "كورونا" وصلت إلى لبنان