لاستيعاب ضحايا كورونا .. بريطانيا تبني ثلاجة موتى تعادل مساحة ملعبي كرة القدم

كشفت صحيفة “ديلي ميل” أن الحكومة البريطانية بدأت في بناء ثلاجة للموتى (مشرحة) في شرق لندن لاستيعاب آلاف من ضحايا فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الثلاجة سيتم بناؤها على مساحة تعادل مساحة ملعبين لكرة القدم، بالقرب من محرقة ومقبرة مدينة لندن، لتسهيل نقل الجثث إلى مثواها الأخير.

وكانت بريطانيا سجلت أمس 563 حالة وفاة، وهو أكبر عدد وفيات تسجله في 24 ساعة منذ تفشي الفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2352 حالة، مع توقعات بارتفاع كبير في أعداد الضحايا خلال الأيام القادمة.

من جانبه، قال غو كلانسي، 68 عاماً، أحد سكان المنطقة التي سيتم بناء المشرحة فيها: “من المحبط جداً الاعتقاد بأن كل تلك الجثث سيتم تخزينها أمام منزلي مباشرة حيث يمكنني رؤية أكياس الجثث، لكن هذه أوقات صعبة للغاية”.

حلبات التزلج على الجليد

وفي سياق متصل، أكدت الصحيفة أن هناك استعدادات تجرى لتحويل حلبة ميلتون كينز الجليدية الواقعة في مقاطعة باكنغهامشير، إلى مشرحة مؤقتة للجثث، في حال عدم قدرة المسؤولين المحليين على دفن ضحايا الفيروس في ظل التزايد المستمر في أعدادهم.

وأشارت إلى أنه تم استخدام حلبات التزلج على الجليد كثلاجات للموتى في عدة أماكن أخرى في المملكة المتحدة، حيث تكون بنيتها التحتية أكثر ملاءمة من المباني الأخرى.

يأتي ذلك تزامنا مع بدء العمل في بناء مشرحة مؤقتة في مطار برمنغهام، من المقرر أن تتسع لأكثر من 12 ألف جثة.