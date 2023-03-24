الجمعة 2 رمضان 1444 ﻫ - 24 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لاعب عالمي.. إسبانيا تطالب بسماع صوت الصين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

منذ 32 دقيقة
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث في مؤتمر صحفي في بروكسل (الجمعة 24-3-2023) إن العالم ينبغي أن يستمع لصوت الصين من أجل إيجاد تسوية للحرب في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يقوم سانتشيث بزيارة دولة للصين الأسبوع المقبل.

وقال سانتشيث في مؤتمر صحفي في بروكسل عقب اجتماع للمجلس الأوروبي “الصين لاعب عالمي، لذا بطبيعة الحال يجب أن نستمع إلى صوتها لنرى ما إذا كان بإمكاننا وضع حد لهذه الحرب وبإمكان أوكرانيا استعادة وحدة أراضيها”.

ومن المقرر أن يزور سانتشيث العاصمة الصينية في 31 مارس آذار لإجراء محادثات مع الرئيس شي جين بينغ.

ومن المتوقع أن يركز الاجتماع بين الزعيمين في الغالب على الصراع الدائر في أوكرانيا، إذ وصفت الصين نفسها بأنها “غير منحازة” وقدمت خطة سلام من 12 نقطة بينما دعت إلى وقف شامل لإطلاق النار.

ساند سانتشيث علانية اقتراح السلاح الذي طرحه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي يتضمن مطالب بإعادة الأراضي الأوكرانية إلى الوضع الذي كانت عليه قبل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال استقباله نتنياهو
سوناك يبحث المخاوف بشأن التعديلات القضائية مع نتنياهو
شعار دويتشه بنك
الأزمة المصرفية.. أسهم دويتشه بنك و(يو.بي.إس) تتلقى ضربة كبيرة
زعيم المعارضة راهول غاندي
إسقاط الأهلية البرلمانية عن زعيم حزب المؤتمر الهندي راهول غاندي

الأكثر قراءة

منصة صواريخ تابعة لحزب الله
بعد اليمن أتى دور سوريا.. روسيا تسحب البساط من تحت أقدام حزب الله
تحري هلال رمضان- تعبيرية
دول تُخالف وتعلن الجمعة بداية شهر رمضان 2023
جثة (تعبيرية)
سورية تقتل زوجها في أول يوم رمضان