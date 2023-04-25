لافروف: إضافة متطلبات جديدة تعقد جهود إحياء الاتفاق النووي مع إيران

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء إن محاولات إضافة “متطلبات جديدة” تعقد جهود إحياء الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه مع إيران عام 2015.

وأدلى لافروف بالتصريحات خلال مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة. وتعثرت جهود إحياء الاتفاق بعد حملة قمع دامية بحق المحتجين في إيران.

كما وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن من حق السودان الاستعانة بخدمات مجموعة فاجنر الأمنية الخاصة.

ويشهد السودان صراعا داميا على السلطة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ 15 أبريل\نيسان.

وأدلى لافروف بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة.