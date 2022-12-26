الأثنين 2 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 26 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لافروف: التدخل الأميركيّ يدفع "إلى حافة الهاوية"

منذ 8 دقائق
سيرغي لافروف

سيرغي لافروف

A A A
طباعة المقال

إعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنّ تدخل الولايات المتحدة الأميركية دفع بكثير من الدول إلى حافة الهاوية، بما في ذلك العراق وليبيا وأفغانستان.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رؤساء ومديري وسائل الإعلام الروسية اليوم الإثنين، حيث قال لافروف إن تدخل الولايات المتحدة في الدول التي تبعد عنها بعشرات الآلاف من الأميال، بدعوى التهديد، أدى إلى مآس كثيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وأدى إلى مقتل ما يزيد عن مليون مدني، ودفع بتلك البلاد إلى حافة الهاوية.

تابع لافروف أن الأميركيين، وبعد عشرين عامًا من الوجود في أفغانستان، تركوا البلاد مدمرة، فيما تستمر التهديدات الإرهابية من هناك، وعلى مدى عشرين عامًا لم يقم الأميركيون ببناء مؤسسة صناعية واحدة في البلاد، وإنما تفاقم فقر أفغانستان بسبب سرقة الأموال المتبقية من الحكومة السابقة، ولا يريد الأميركيون إعادتها.

    المزيد من أخبار العالم

    انفجار في أفغانستان- أرشيفية
    مقتل 3 بينهم قائد للشرطة إثر انفجار بإقليم بدخشان في أفغانستان
    من إحتجاجات إيران
    إنتفاضة إيران
    رغم الاعتقالات والإعدامات.. إحتجاجات إيران تتواصل
    علما كوسوفو وصربيا
    "على حافّة نزاع".. 5 دول غربيّة تُمهل رئيس صربيا 24 ساعة!

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    قفزة مسائية جديدة لدولار السوق السوداء!
    انهيار جزء من مدرج بصالة الدكتور حسن مصطفى جنوب القاهرة
    بالفيديو.. لحظات مروعة لانهيار مدرج خلال مباراة كرة سلة جنوب القاهرة
    لحظة دخول القاتل إلى صالون حلاقة في باريس وإطلاق النار
    لحظات مرعبة.. فيديو جديد للهجوم المروع على أكراد باريس