لافروف: التدخل الأميركيّ يدفع "إلى حافة الهاوية"

إعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنّ تدخل الولايات المتحدة الأميركية دفع بكثير من الدول إلى حافة الهاوية، بما في ذلك العراق وليبيا وأفغانستان.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رؤساء ومديري وسائل الإعلام الروسية اليوم الإثنين، حيث قال لافروف إن تدخل الولايات المتحدة في الدول التي تبعد عنها بعشرات الآلاف من الأميال، بدعوى التهديد، أدى إلى مآس كثيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وأدى إلى مقتل ما يزيد عن مليون مدني، ودفع بتلك البلاد إلى حافة الهاوية.

تابع لافروف أن الأميركيين، وبعد عشرين عامًا من الوجود في أفغانستان، تركوا البلاد مدمرة، فيما تستمر التهديدات الإرهابية من هناك، وعلى مدى عشرين عامًا لم يقم الأميركيون ببناء مؤسسة صناعية واحدة في البلاد، وإنما تفاقم فقر أفغانستان بسبب سرقة الأموال المتبقية من الحكومة السابقة، ولا يريد الأميركيون إعادتها.