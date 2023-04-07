لافروف: العقبات أمام الصادرات الزراعية الروسية تزداد صعوبة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي إن العقبات أمام الصادرات الزراعية الروسية تزداد صعوبة.

وأضاف أنه ناقش مع نظيره التركي ما وصفه لافروف بأنه “تقاعس” في تنفيذ بنود اتفاق الحبوب في البحر الأسود.

وفي وقت سابق انخفض الروبل الروسي الجمعة إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار واليورو منذ أبريل نيسان 2022، متجاوزا حاجز 90 روبل مقابل اليورو وسط أزمة في العملة الأجنبية وبيع للشركات الغربية في روسيا.

وتراجع الروبل 1.1 بالمئة مقابل الدولار إلى 82.28 ، وانخفض واحدا بالمئة إلى 90.06 مقابل اليورو.

وقال متعاملون إن الروبل يتعرض لضغوط بسبب مجموعة من المشاكل من بينها بيع أصول غربية لمستثمرين محليين مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار فيما قاد انخفاض أسعار النفط في مارس\آذار إلى تراجع عوائد الصادرات.

وسجل الروبل ثالث أسوأ أداء لعملة حول العالم منذ بداية العام وحتى الآن بعد الجنيه المصري والبيزو الأرجنتيني وفقا لحسابات رويترز التي أظهرت أيضا أن الروبل شهد أسوأ أداء أسبوعي حتى الآن مقابل الدولار منذ يوليو تموز 2022.