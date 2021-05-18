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لافروف: العلاقة مع برلين تمر بفترة صعبة

منذ 24 دقيقة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في رسالة بالفيديو في منتدى “اجتماعات بوتسدام”، يوم الثلاثاء، السياسة التي تنتهجها برلين في العلاقة مع موسكو، وقال إن العلاقات بين البلدين تمر بفترة صعبة.

وقال وزير الخارجية الروسي، إن برلين عززت من سياستها، التي تهدف إلى احتواء روسيا، خلال فترة الوباء التي يمر بها العالم، مضيفاً “لسوء الحظ، فإن المحنة العامة (الوباء) لم تؤد بعد إلى حشد المجتمع الدولي. العلاقات الروسية الألمانية تمر أيضا بفترة صعبة. علينا أن نعترف أنهم في برلين عززوا فقط خطهم السياسي بشأن الاحتواء المنهجي لروسيا”، وأشار لافروف إلى أنه من أعلى المنابر في ألمانيا، يتم تقديم روسيا بانتظام “كتهديد للأمن الأوروبي”، مؤكدا أن “الاتهامات التي يتم توجيهها إلى موسكو سخيفة ولا أساس لها من الصحة”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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