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لافروف: الغرب يحاول إثارة توترات في الخليج

منذ ساعة واحدة
سيرغي لافروف

سيرغي لافروف

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نقلت وزارة الخارجية الروسية عن الوزير سيرجي لافروف قوله لنظيره الإيراني، الأربعاء، إن وسائل إعلام غربية أطلقت حملة قد تؤدي إلى تصعيد الوضع في منطقة الخليج.

ووفقا لبيان للوزارة، فقد علق لافروف في اتصال هاتفي مع الوزير الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على “ضرر الحملة الإعلامية التي أطلقتها وسائل إعلام غربية”.

وذكرت الوزارة أن لافروف أوضح لأمير عبد اللهيان أن مثل هذه الأفعال قد تؤدي إلى تصعيد خطير للتوتر في المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأعربت واشنطن أمس الثلاثاء عن قلقها إزاء تهديدات لم تحددها من جانب إيران ضد السعودية، وقالت إنها لن تتردد في الرد إذا لزم الأمر.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن السعودية أطلعت الولايات المتحدة على معلومات مخابرات تحذر من هجوم وشيك من إيران على أهداف في المملكة.

    المصدر :
  • رويترز

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