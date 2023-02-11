السبت 20 رجب 1444 ﻫ - 11 فبراير 2023 |
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لافروف بعد جولة افريقية: جهود الغرب "لعزل" روسيا فشلت تماماً

منذ 8 دقائق
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، إن جهود الغرب “لعزل” بلاده فشلت تماماً وإن موسكو تبني علاقات أقوى مع دول في إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، إلى جانب بلدان أخرى.

وقال لافروف لدبلوماسيين روس في حدث استضافته وزارته بعد عودته من جولة في إفريقيا استمرت قرابة أسبوع: “اليوم يمكننا أن نؤكد أن خطط الغرب لعزل روسيا من خلال فرض حصار علينا أخفقت تماماً”.

وأضاف: “على الرغم من المخططات المعادية لروسيا التي وضعتها واشنطن ولندن وبروكسل، فإننا نعزز علاقات حسن الجوار بالمعنى الواسع لهذا المفهوم مع أغلبية الدول”.

وكانت آخر رحلة قام بها وزير الخارجية المخضرم هي زيارة مالي وموريتانيا والسودان إلى جانب العراق. كما زار مؤخراً جنوب إفريقيا وإسواتيني وأنغولا وإريتريا.

ووصلت علاقات روسيا مع الدول الغربية، المتدهورة بالفعل منذ سنوات عديدة، لمستويات متدنية أكثر بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل نحو عام.

وبينما أكدت موسكو أنها أطلقت “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا كانت ضرورية لتعزيز أمنها، وصف حلفاء كييف الغربيون هذه الخطوة بأنها استيلاء على الأراضي الأوكرانية.

وفرض الغرب عقوبات اقتصادية قوية على روسيا، مما دفعها إلى السعي لتعزيز علاقاتها الأخرى خاصةً مع الصين والهند وغيرهما من الدول التي امتنعت عن الانضمام إلى العقوبات ودعت إلى محادثات سلام بين موسكو وكييف.

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