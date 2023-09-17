لافروف: تسليم كييف صواريخ بعيدة المدى لن يغير من مسار الحرب

تشهد ساحة القتال الروسية الأوكرانية على يوم جديد من الصراع، مع محاولة الجيش الروسي الى تحقيق المزيد من المكاسب على الأرض وسط مقاومة من أوكراني بجانب دعم عسكري غربي.

هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة تشن حربا على روسيا من خلال إدارة العمليات القتالية في أوكرانيا وتزويد كييف بالأسلحة.

وتعليقاً على احتمال تسليم الولايات المتحدة صواريخ طويلة المدى إلى أوكرانيا، قال لافروف في تصريح لبرنامج “موسكو. الكرملين. بوتين” على قناة “روسيا-1″، نشر اليوم الأحد 17\9\2023: “بغض النظر عما يقولونه، فإنهم (الولايات المتحدة) يديرون هذه الحرب، ويزودون (كييف) بالأسلحة والذخيرة والمعلومات الاستخباراتية وبيانات الأقمار الصناعية، وهم يشنون حربا ضدنا”.

وأشار الوزير الروسي إلى أن التسليم المحتمل لكييف لصواريخ بعيدة المدى لن يغير من مسار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف “لا يمكنني التعليق على تصريحاتهم.. ربما يقومون بإعداد الرأي العام، لكن هذا لن يغير جوهر ما يحدث في أوكرانيا، وما يحدث هو أنه تم تجهيز أوكرانيا منذ سنوات طويلة لكي تقاتل بيديها وأجسادها من أجل إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا”.

وفي آخر التطورات، قالت القوات الجوية الأوكرانية عبر تطبيق “تليغرام” إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة وصواريخ على أوكرانيا في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، استهدف بشكل رئيسي الأجزاء الجنوبية من منطقة أوديسا وأصاب منشأة زراعية هناك.

وقال سلاح الجو إن روسيا أطلقت 6 طائرات مسيرة و10 صواريخ كروز، وإن القوات الأوكرانية دمرت 6 طائرات مسيرة و6 صواريخ قبل إصابة هدفها. وقال سلاح الجو “طائرات مقاتلة ووحدات صواريخ مضادة للطائرات ومجموعات إطفاء متنقلة ووسائل هجوم أخرى شاركت في صد الهجوم الجوي”.

ولم يتضح بعد حجم الأضرار، كما لم يتضح ما هي المنشأة التي تعرضت للقصف. وقال سلاح الجو فقط إن خدمات الطوارئ موجودة في الموقع.

يأتي ذلك فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الجوية الروسية أحبطت هجوما أوكرانيا منسقا على القرم في وقت مبكر اليوم الأحد ودمرت ما لا يقل عن 6 طائرات مسيرة، كانت تستهدف شبه الجزيرة من عدة اتجاهات.