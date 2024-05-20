لافروف: رئيسي كان شخصية مهمة في تعزيز العلاقات الروسية الإيرانية

عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووصفه بأنه كان مخلصا في حبه للجمهورية الإسلامية وصديقا وفيا لروسيا.

وقال لافروف “روسيا كانت تعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان صديقين حقيقيين مخلصين لبلادنا”.

وأضاف “دورهما في تعزيز التعاون الروسي الإيراني الذي يحقق المنفعة المتبادلة والشراكة القائمة على الثقة لا يقدر بثمن”.

وقال “نتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وأصدقائهم، وكذلك لشعب إيران الصديق بأكمله. قلوبنا معكم في هذه الأوقات الحزينة”.

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