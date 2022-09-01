لافروف: روسيا تفعل كل شيء كي تعمل محطة زابوريجيا بأمان

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس إن روسيا تبذل قصارى جهدها لضمان تشغيل محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية بأمان، ولكي يتمكن المفتشون الزائرون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إكمال مهامهم.

وقال لافروف متحدثا في مناسبة بموسكو “نبذل قصارى جهدنا لضمان أن تكون هذه المحطة آمنة، وأن تعمل بأمان. ولكي تنفذ البعثة هناك جميع خططها”.

واستولت القوات الروسية في مارس آذار على المحطة التي تعرضت لإطلاق نار متكرر في الأسابيع الماضية، مما أثار مخاوف من حدوث كارثة نووية. وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن قصف المنشأة.

تثير الأزمة التي تشهدها محطة زابوريجيا النووية، مخاوف قد تحمل في طياتها بوادر حرب عالمية.

وحذرت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية من أن القتال الدائر حول محطة زابوريجيا النووية قد يشعل فتيل حرب عالمية ثالثة إذا نتج عنه إشعاع أضر بالدول المجاورة لأوكرانيا.

وقالت المجلة إنه في الوقت الذي تستعد فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المحطة، يتنفس المسؤولون الغربيون الصعداء مع شعورهم بقلق متزايد بشأن كيف تتحول المحطات النووية المدنية في مناطق الحرب إلى ”قنابل إشعاعية موقوتة“ يمكن أن تشعل حربا عالمية.

وأشارت المجلة إلى تصريحات أدلى بها رئيس اللجنة المختارة للدفاع في مجلس العموم البريطاني الأسبوع الماضي، حذر فيها من أن ”أي ضرر متعمد يتسبب في تسرب إشعاعي من المفاعل النووي الأوكراني سيكون انتهاكًا للمادة الخامسة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي تلزم جميع الأعضاء بالدفاع عن أي عضو آخر في الحلف إذا تعرض لهجوم مسلح“.

وأوضحت المجلة أنه في حال توقفت المولدات التي تعمل على تبريد المفاعل النووي الخاص بمحطة زابوريجيا عن أداء دورها، سيحدث تسريب إشعاعي.