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لافروف: روسيا مهتمة ببناء تعاون ثقافي غير مسيس مع الغرب

24 - نوفمبر - 2021
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن بلاده مهتمة ببناء علاقات تعاون ثقافية وإنسانية غير مسيسة مع الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية.

وقال لافروف خلال اجتماع لمجلس رؤساء الأقاليم الروسية، اليوم الأربعاء: “ما زلنا مهتمين بتطوير علاقات ثقافية وإنسانية غير مسيسة مع دول أوروبا وأمريكا الشمالية”.

وثمن لافروف دور الجاليات الروسية في الحفظ على اللغة الروسية والثقافة الروسية في الخارج وتعزيزهما.

وأشار إلى انعقاد المؤتمر العالمي السابع للمواطنين الروس في أكتوبر من هذا العام، وقراراته التي ساهت في مزيد تعزيز المجال الثقافي الروسي العالمي كمساحة للهوية الثقافية الروسية، وأكد على أن روسيا ستواصل بذل قصارى جهودها حتى تحافظ جاليتها على التواصل مع وطنها التاريخي.

وفي نفس السياق قال وزير الخارجية الروسي إن هناك محاولات مستمرة لتدمير الهوية الثقافية والحضارية لمختلف الشعوب باستخدام تقنيات الإنترنت اليوم في العالم.

وأضاف أن العمل في الساحة الدولية بمختلف الصياغات والمنصات، لم يعد أمرا سهلا، أمام المحاولات المستمرة لتدمير الهوية الثقافية والحضارية للشعوب في أنحاء مختلفة من العالم.

وأوضح لافروف أن استخدام تقنيات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعية لهذه الأغراض، بات يمثل تحديا جديا.

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