لافروف: سعي الناتو للتحوّل الى تحالف عالمي سيبوء بالفشل

اعتبرت روسيا أنّ تقديم كل من فنلندا والسويد طلب انضمام الى حلف الأطلسي هو بمثابة انتهاك لتعهّد الحلف بأنّه لن يتوسّع باتجاه الحدود الروسية، كما أنه خطوة غير مبررة، لأنه لا توجد أي مشاكل من جانبها مع هاتين الدولتين.

وأعلنت موسكو سابقًا، أنّ أحد الأسباب التي دفعت روسيا الى غزو الأراضي الأوكرانية هو منعها من الانضمام الى الحلف الغربي.

في هذا الإطار، أكّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن محاولات تحويل الناتو إلى تحالف عالمي، بدعوى الهيمنة العسكرية على العالم، هو طريق خطير ومحكوم عليه بالفشل بالتأكيد.

وخلال حديثه مع قناة “آر تي” عربي، قال لافروف: “هم يعتزمون تحويل هذا “التحالف الدفاعي” إلى تحالف عالمي يدعي الهيمنة العسكرية في جميع أنحاء العالم. هذا طريق خطير. إنه بالتأكيد محكوم عليه بالفشل”.

وحذّرت روسيا، في أكثر من مناسبة، من أن إقدام فنلندا والسويد على الانضمام لحلف الناتو؛ سيتطلب اتخاذ إجراءات من جانبها، لحماية أمنها من التهديدات، التي يشكلها الحلف لها.

واتهمت روسيا الحلف العسكري الغربي بعدم الوفاء بوعوده الشفهية بعدم التوسع شرقا، التي قدمها في أوائل التسعينيات؛ بالإضافة إلى مخالفة ميثاق الأمن الأوروبي، الذي تم تبنيه ضمن “منظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.

أمّا الرئيس التركي، فقال الأسبوع الماضي، إن أنقرة أبلغت الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأنها سترفض انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، متهماً البلدين باحتضان “جماعات إرهابية”، في إشارة لحزب العمال الكردستاني.

وينص ميثاق الأمن الأوروبي على أنه، لا يجوز لأي جهة في أوروبا تعزيز أمنها على حساب أمن دول أخرى.