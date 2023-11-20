لافروف سيستضيف اجتماعا لبحث الوضع في غزة بمشاركة وزراء خارجية عرب

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيستضيف اجتماعا مع وزراء خارجية دول من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في موسكو غدا الثلاثاء لبحث الوضع في غزة.

ولم يحدد تقرير الوكالة، الذي نقل تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، الدول التي ستحضر الاجتماع في موسكو. ولا توجد تفاصيل أخرى متاحة.

واتخذت روسيا، التي كانت تتمتع من قبل بعلاقات وثيقة مع إسرائيل، موقفا مؤيدا بحذر للفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في غزة، وانتقدت إسرائيل بسبب قتل المدنيين، وأكدت دعمها الثابت لإقامة دولة فلسطينية.