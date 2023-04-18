لافروف سيناقش صفقة الحبوب مع غوتيريش الأسبوع المقبل

قالت وكالة تاس الروسية للأنباء، الثلاثاء إن من المتوقع أن يناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف صفقة تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارة لنيويورك الأسبوع المقبل.

وتم تجديد اتفاق تصدير الحبوب لمدة 60 يوما الشهر الماضي لكن روسيا أشارت إلى أنها قد لا توافق على تمديده بعد ذلك ما لم يرفع الغرب ما تصفها بأنها عقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وتهدف مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا بين روسيا وأوكرانيا في يوليو/تموز الماضي، إلى الحيلولة دون وقوع أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب بأمان من ثلاثة موانئ أوكرانية بعدما تسبب الهجوم الروسي في توقف التصدير لفترة.

وأسفر هذا الاتفاق الحيوي لإمدادات الغذاء العالمية عن تصدير أكثر من 24 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وفقاً للأمم المتحدة.

وسبق تمديد الاتفاق لمدة 120 يوما في نوفمبر/تشرين الثاني.

ويقول مسؤولون روس إنه على الرغم من أن الصادرات الزراعية للبلاد لم تُستهدف صراحة من قبل الغرب، فإن العقوبات المفروضة على قطاعات المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين لديها، حدت من قدرتها على تصدير الحبوب والأسمدة.

هذا وتعتبر كل من أوكرانيا وروسيا من أهم الموردين العالميين للحبوب والأسمدة.