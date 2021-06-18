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لافروف: عودة السفيرين الروسي والأمريكي إلى عملهما إشارة رمزية مهمة

18 - يونيو - 2021
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم، عودة السفيرين الروسي والأمريكي إلى مقر عملهما إشارة رمزية، في غاية الأهمية.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي في ختام مباحثاته مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي: “هذا طبعا يعتبر في المقام الأول إشارة رمزية. وهي مهمة ورغم الرمزية نراها تحمل وزنا له مغزى محدد، لأن وجود السفراء وليس نوابهم في العواصم، يسمح دائما بإجراء محادثات بفعالية أكثر قليلا، لأن السفراء يتمتعون بصلاحيات من رؤساء دولهم”.

في وقت سابق، عاد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إلى بلاده، وغادر رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو جون سوليفان إلى واشنطن لإجراء مشاورات. وخلال قمة جنيف في 16 يونيو، وافق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن على إعادة السفيرين إلى مقر عملهما، بحسب وكالة “نوفوستي”.

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