لافروف في ورطة بسبب تصريحاته عن المحرقة اليهودية!

حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية المنظمات اليهودية (الخميس 19-1-2023) على إدانة تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قارن فيها الإجراءات التي تتخذها دول الغرب تجاه روسيا بالمحرقة.

وقال لافروف إن الولايات المتحدة شكلت تحالفا من الدول الأوروبية لحل “المسألة الروسية” بالطريقة نفسها التي سعى بها أدولف هتلر إلى “حل نهائي” للقضاء على يهود أوروبا.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو على تويتر “ندعو المنظمات اليهودية إلى إدانة تصريح سيرجي لافروف المخزي الذي يساوى بين الروس الذين يشنون حربا عدوانية على دولة ذات سيادة وبين اليهود الذين قتلوا على يد النازيين خلال المحرقة”.

وقال “يجب عدم التسامح مع معاداة السامية التي ترعاها الدولة في روسيا”.