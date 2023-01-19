الخميس 26 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 19 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لافروف في ورطة بسبب تصريحاته عن المحرقة اليهودية!

منذ 38 ثانية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

A A A
طباعة المقال

حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية المنظمات اليهودية (الخميس 19-1-2023) على إدانة تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قارن فيها الإجراءات التي تتخذها دول الغرب تجاه روسيا بالمحرقة.

وقال لافروف إن الولايات المتحدة شكلت تحالفا من الدول الأوروبية لحل “المسألة الروسية” بالطريقة نفسها التي سعى بها أدولف هتلر إلى “حل نهائي” للقضاء على يهود أوروبا.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو على تويتر “ندعو المنظمات اليهودية إلى إدانة تصريح سيرجي لافروف المخزي الذي يساوى بين الروس الذين يشنون حربا عدوانية على دولة ذات سيادة وبين اليهود الذين قتلوا على يد النازيين خلال المحرقة”.

وقال “يجب عدم التسامح مع معاداة السامية التي ترعاها الدولة في روسيا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
البرلمان الأوروبي يدعو لإدراج خامنئي على قوائم العقوبات
الحرس الثوري الإيراني
الأركان الإيرانية تحذر الاتحاد الأوروبي من تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية
علي رضا أكبري
تفاصيل جديدة.. اعتقال وإعدام أكبري تم "بالتعاون مع شمخاني"

الأكثر قراءة

كمال حايك
بعد إقرار السلفة.. كم ساعة سيحصل اللبنانيّون على الكهرباء؟
لبنان
بالأرقام ... إليكم عدد سكان لبنان والكثافة السكانية ومتوسط الأعمار
فضيحة في صناعة اللبنة
فضيحة خلط اللبنة بـ "الجفصين".. ماذا كشف رئيس نقابة الصناعات الغذائية؟