لافروف: لا يمكن الانتصار في حرب نووية.. وبلينكن: لا نرغب في حرب عالمية ثالثة

منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية يشهد العالم على انقسام بين اغلبية معارضة لهذه العمليات العسكرية ونسبة بسيطة مؤيده، هذا وتشهد اوكرانيا على دعم اقتصادي وعسكري جيد من بعض الدول الاوروبية كما والولايات المتحدة الاميركية التي تستمر دون توقف بدعم الجيش الاوكراني من خلال العتاد العسكرية.

ولكن يبقى التخوف الكبير من الدول هو لجوء روسيا للحرب والاسلحة النووية لفرض سيطرتها، في محاولة للانتصار في حربها ضد اوكرانيا، هذا وقد حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، من خطورة تحول أي صراع بين الدول النووية إلى حرب نووية، فيما أكد نظيره الأميركي أنتوني بلينكن أن الإدارة الأميركية تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا ولا ترغب في اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وأشار لافروف، خلال مؤتمر صحافي حول قضايا الأمن الأوروبي إلى أنه في يونيو 2021، تبنى رئيسا روسيا والولايات المتحدة بيانا مشتركا مفاده أنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية، وبالتالي لا يمكن شنها، وأكد أن هناك بيانا مماثلا من خمس دول نووية، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن أي حرب بين القوى النووية غير مقبولة أيضا وأضاف: “حتى إذا قرر أحد ما أن يبدأها بالوسائل التقليدية، فإن خطر التصعيد إلى حرب نووية سيكون كبيرا”.

يأتي ذلك فيما أكد وزير الخارجية الأميركي بلينكن، الجمعة، أن الولايات المتحدة الأميركية لا تزال على اتصال مع روسيا، مشيرا إلى وجود “مواضيع مهمة نحتاج إلى الحديث عنها”، وقال بلينكن في مقابلة على قناة “فرنسا 2” التلفزيونية: “نعم، لدينا اتصالات مع روسيا، هناك مواضيع مهمة نحتاج للتحدث عنها”.

وأعطى بلينكن مثالا على المواضيع المهمة التي تحتاج بلاده إلى الحديث عنها، وقال: “على سبيل المثال، نواصل الاتصالات مع روسيا لأننا نخشى أن تستخدم الأسلحة النووية، وهو ما كان بمثابة كارثة”، بحسب تعبيره.

ونوه الوزير الأميركي بأن “الدول لم تشهد بعد تحركا روسيا في هذا الاتجاه (استخدام الأسلحة النووية)، لكن المخاوف لا تزال قائمة”.

وأضاف: “بالنسبة للرئيس جو بايدن، فهو يريد تجنب تصعيد الصراع في أوكرانيا، على العكس من ذلك، نريد إنهائها، وليس تصعيده بأي شكل من الأشكال لا نريد حربًا مع روسيا، خاصة أننا لا نريد حربًا عالمية ثالثة. ليس هذا ما نطمح إليه”.