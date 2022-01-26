لافروف لدول الغرب: مطالبُكم وقحة!

دعا وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف دول الغرب الى الضغط على اوكرانيا لتطبيق اتفاقية”مينيسك”،معتبرا انّ تجاوز الأزمة في اوكرانيا يكمن في تطبيق الاتفاقية.

وأكّد لافروف أن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه سلوك الغرب واصفا المطالب الغربية لموسكو بخصوص التدريبات العسكرية للجيش الروسي داخل الحدود بالوقحة.

ولفت الى ان الغرب بقيادة الولايات المتحدة يحاول كسب تفوق أحادي الجانب مع تجاهل مصالح الآخرين وقال: “سنتصدى بشدة لمحاولات إلقاء اللوم على روسيا في عدم إحراز تقدم في تسوية النزاع الأوكراني”. وأن روسيا ليست مستعدّة لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، متوعّدا باتخاذ “اجراءات مناسبة” في حال لم تتلقَّ موسكو أجوبة بنّاءة من الغرب بشأن مطالب أمنية.

وتعدّ اتفاقية “مينسك” خارطة طريق مفصلّة لحل النزاع فى أوكرانيا، عبر خطة تحتوى على 13 بندا؛ تبدء وقف اطلاق النار وتسليم الإنفصاليين في اوكرانيا الأسلحة الثقيلة من الخطوط الامامية، تحت إشراف منظمة الامن والتعاون الآوروبية. وتبادل الأسرى بين الانفصاليين والقوات النظامية فى أوكرانيا، والتمهيد لإنتخابات محلية مع العفو عن العسكريين، والمقاتلين الانفصاليين.

كما تتضمن الخارطة بند ضمان تسليم المساعدات الانسانية بشكل آمن، والعمل على إعادة الإندماج الوطنى والاجتماعى والاقتصادى بين جميع الفئات فى البلاد، خاصة فى البقاع التى سيطر عليها الإنفاصليون، الذين تزعم آوروبا أنهم يحصلون على دعم كامل من روسيا.