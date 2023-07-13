لافروف: لم أتلق أي مقترحات جديدة تخص اتفاق الحبوب

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، إنه لم يسمع أي مقترحات جديدة بخصوص اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب الذي من المقرر أن ينتهي العمل به يوم الاثنين.

ويهدف الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو تموز الماضي، إلى الحيلولة دون وقوع أزمة غذاء عالمية إذ يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية المحاصرة بسبب الصراع مع روسيا.

وهددت روسيا مرارا بالانسحاب من الاتفاق ما لم تتم إزالة ما تصفها بالعقبات التي تحول دون تصدير حبوبها وأسمدتها.

مقترح أممي

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، الأربعاء، إن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للمنظمة الدولية بعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء يقترح فيها سبيلا للمضي قدما في زيادة التسهيلات الممنوحة لصادرات الأغذية والأسمدة الروسية وضمان استمرار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك للصحفيين اليوم الأربعاء “الهدف هو إزالة العقبات التي تؤثر على المعاملات المالية التي تجري من خلال البنك الزراعي الروسي وهذا مصدر قلق كبير عبر عنه الاتحاد الروسي، والسماح في نفس الوقت بالتدفق المستمر للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود”.