لافروف لنظيره الأميركي: العملية العسكرية في أوكرانيا مستمرّة حتى تحقيق أهدافها

لفتت الخارجية الروسية الى أن وزير الخارجية “سيرغي لافروف”، أكد خلال محادثته الهاتفية مع نظيره الأميركي “أنتوني بلينكن” أن موسكو ستحقق جميع أهداف ومهام العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن وزيري خارجية البلدين بحثا الوضع الحالي في أوكرانيا.

وكشف لافروف عن نهج روسيا المبدئي على ضوء العملية العسكرية الجارية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية وأوكرانيا، مؤكدا أن روسيا ستحقق جميع أهدافها ومهامها.

من جهة أخرى، أبلغ لافروف بلينكن بأن واشنطن لا تفي بوعودها بشأن إعفاء الإمدادات الغذائية الروسية من العقوبات، مؤكدًا أن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا يطيل أمد الصراع ويفاقم المعاناة.

في سياق آخر، أشارت الخارجية الروسية الى أن الجانبين الروسي والأمريكي استعرضا مشاكل العلاقات الثنائية والحاجة الماسة إلى معالجتها، وأن لافروف اقترح قيام حوار متقدم وهادئ بشأن تبادل محتمل لمواطنين محتجزين لدى البلدين.