لافروف: مجموعة "بريكس" ترمز لنظام عالمي متعدد الأقطاب

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، مجموعة “بريكس” بأنهادليل على عملية نشوء نظام عالمي متعدد الأقطاب.

وذلك في كلمة ألقاها في انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة “بريكس” الذي يستمر يومي الاثنين والثلاثاء، بمدينة “نيجني نوفغورود” الروسية.

وأشار لافروف إلى تشكيل مراكز جديدة تضم دول الجنوب والشرق لاتخاذ قرارات سياسية مهمة على الصعيد العالمي.

وأوضح أن هذه الدول “تدعو إلى نظام أكثر عدلا يقوم على المساواة في السيادة بين الدول وتنوع الحضارات”.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون منع تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب من خلال الاستثمار والابتزاز.

وقال لافروف: “إن بريكس اتحاد يتم فيه تنفيذ مبدأ التعاون المتساوي فعلا وليس قولا”.

وأضاف: “أنا متأكد من أن دور مجموعة بريكس في حل المشاكل العالمية سوف يتزايد تدريجيا، والدليل على ذلك زيادة عدد الدول المهتمة بها”.

و”بريكس” تكتل أُسس عام 2006، ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تنضم مصر وأثيوبيا وإيران والإمارات إليه مطلع العام 2024.​​​​​​​

وتهدف “بريكس” ذات التوجه الاقتصادي أيضا إلى إعطاء المزيد من التمثيل في القضايا الدولية، للدول النامية التي تقاوم هيمنة الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية.