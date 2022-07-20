لافروف: محادثات السلام مع أوكرانيا غير منطقية الآن

– أفادت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال اليوم الأربعاء إنه ليس من المنطقي استئناف محادثات السلام مع كييف في الوقت الحالي.

وكان لافروف قد قال في وقت سابق اليوم إن الأهداف الجغرافية لما تسميه موسكو “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا لم تعد قاصرة على منطقة دونباس في شرق البلاد.

وبعد خمسة أشهر تقريبا، استولت روسيا على لوجانسك، وهي واحدة من منطقتين تشكلان دونباس، لكنها مازالت بعيدة عن الاستيلاء على كامل المنطقة الأخرى وهي دونيتسك.

لكن قواتها استولت بالفعل على مناطق خارج دونباس، خاصة في منطقتي زابوريجيا وخيرسون الجنوبيتين، وتواصل توجيه ضربات صاروخية على مدن في أنحاء أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية “ريا نوفوستي” عن لافروف قوله اليوم الأربعاء إن أهداف موسكو الجغرافية من “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا لم تعد مقتصرة على منطقة دونباس الشرقية بل تتضمن عددا من المناطق الأخرى.

ونقلت الوكالة أيضا عن لافروف قوله إن أهداف روسيا ستتوسع أكثر إذا قدم الغرب أسلحة بعيدة المدى لكييف.

وحين غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير شباط، نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي نية لاحتلال أراض أوكرانية قائلا إن هدفه هو نزع السلاح والتخلص من “النازيين” في البلاد، وهو تصريح رفضته كييف والغرب باعتباره ذريعة لشن حرب توسعية استعمارية.