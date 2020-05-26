لافروف: موسكو تؤيد وقفاً فورياً لإطلاق النار في ليبيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لحليف لقائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر إن موسكو تؤيد وقفا فوريا لإطلاق النار في ليبيا وإجراء محادثات سياسية تفضي إلى تشكيل سلطات حاكمة موحدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن لافروف نقل الرسالة إلى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي في اتصال هاتفي، المتحالف مع حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد ويعارض حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس.

وكانت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا أشارت في بيان اليوم إلى أن #روسيا نشرت مؤخرا مقاتلات عسكرية في #ليبيا لدعم مرتزقة من الروس يقاتلون هناك.