لافروف: هجمات "حماس" لا تبرر معاقبة إسرائيل للفلسطينيين

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، إنه من غير المقبول أن تستخدم إسرائيل الهجوم الذي شنته “حماس” في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) مبرراً لعقاب جماعي للشعب الفلسطيني، ودعا إلى مراقبة دولية على الأرض في غزة.

وتوغلت دبابات إسرائيلية صوب وسط خان يونس في توغل جديد كبير في قلب المدينة الرئيسية في جنوب قطاع غزة.

وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراراً باللوم في الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس” الفلسطينية على فشل الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط لسنوات، بينما يهدف إلى جعل روسيا لاعبا مهما له علاقات مع جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية في المنطقة.