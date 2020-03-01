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لافروف وأوغلو يبحثان الأزمة السورية

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، اتفقا على ضرورة خلق ”مناخ موات“ لتحسين علاقات العمل بين بلديهما، فيما يأمل الكرملين في عقد قمة بين رئيسي البلدين خلال أيام.

وأضافت الوزارة بقولها: ”أعلن الوزيران تأييدهما لتبني إجراءات لخلق مناخ موات لتسهيل فاعلية الحوار من أجل تنفيذ اتفاقات لدعم التوصل لتسوية في سوريا، وقضايا أخرى على جدول أعمال العلاقات الروسية التركية“.

كما بحث لافروف وجاويش أوغلو، في اتصال هاتفي، التحضيرات للاجتماع المنتظر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

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بدورها نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن روسيا تأمل أن يجري الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان محادثات في موسكو يومي الخامس والسادس من مارس آذار.

وأضاف بيسكوف أن المحادثات ”لن تكون سهلة لكن الزعيمين يؤكدان تركيزهما على حل الأزمة في منطقة إدلب السورية“.

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