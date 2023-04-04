لافروف: واشنطن تحاول تدمير القمة الروسية الأفريقية

ذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الولايات المتحدة تحاول تدمير القمة الروسية المزمعة مع الدول الأفريقية في إطار الجهود الرامية لعزل موسكو.

وقال لافروف في مقابلة مع موقع (أرجومنتي آي فاكتي) الإخباري نشرت، الثلاثاء، إن موسكو تختلف عن الدول الغربية في علاقاتها مع إفريقيا من حيث “إننا لا نخبر شركائنا الأجانب أبدا كيف يُفترض أن يعيشوا. ليس لدينا جدول أعمال سري”.

تستعد موسكو لعقد قمتها الثانية مع الدول الأفريقية، المقررة في نهاية يوليو تموز في سانت بطرسبرج، بما في ذلك العمل في مشروعات البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة.

وقال لافروف للموقع الإلكتروني “صحيح أن الولايات المتحدة وأتباعها يبذلون قصارى جهدهم لعزل روسيا دوليا… (لكنهم) على وجه الخصوص يحاولون نسف القمة الروسية الأفريقية الثانية المزمع عقدها … لإقناع أصدقائنا الأفارقة بعدم المشاركة”.

وأضاف أن فرص إلحاق الضرر بالقمة تتضاءل على أي حال لأن “عدد الدول المستعدة لفعل كل ما تطلبه منها القوى الاستعمارية السابقة يقل يوما بعد يوم”.

وأردف “لذلك ستستمر محاولات التدخل في تعاوننا مع دول جنوب العالم وشرقه، لكن هيهات أن تنجح”.

لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق خارج ساعات العمل.

وبعد أن نبذها معظم الدول الغربية منذ غزوها لأوكرانيا قبل أكثر من عام بقليل، حولت موسكو جهودها إلى دول في آسيا وأفريقيا.

كان لافروف حريصا للغاية على تعزيز العلاقات مع إفريقيا، حيث زار القارة مرتين هذا العام بالإضافة إلى جولة في منتصف 2022.

أجرت جنوب إفريقيا هذا العام تدريبات عسكرية على مدى عشرة أيام مع الجيشين الروسي والصيني.

وتنتشر مجموعة فاجنر من قوات المرتزقة الروسية في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى لقتال المتمردين.

استضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة زعماء الولايات المتحدة وأفريقيا في 2022 بواشنطن، سعيا لتعزيز التحالفات مع دول القارة لمواجهة النفوذ الروسي والصيني المتزايد.