الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لافروف: واشنطن ستقدم ردها على مبادرتنا الأمنية الأسبوع القادم

21 - يناير - 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف أن نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن تعهد، خلال اجتماع عقد بينهما في جنيف، بأن واشنطن ستقدم الأسبوع القادم ردها على مبادرة الضمانات الأمنية .

وذكر لافروف، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في أعقاب الاجتماع، أن محادثات اليوم كانت “مفيدة وصريحة”، مشيرا إلى أن هذا اللقاء كان مرحليا وأن بلينكن أعرب عن ارتياحه إزاء نتائجه.

وأضاف لافروف: “قال لي أنتوني بلينكن إنه مرتاح لتبادل الآراء الذي حصل اليوم، ما سيساعدهم الأسبوع القادم في تقديم رد خطي (على مبادرة الضمانات الأمنية المطروحة من قبل روسيا)”.

    المزيد من أخبار العالم

    طائرات حربية- أرشيفية
    عبور 22 طائرة صينية فوق الخط الفاصل في مضيق تايوان
    جون كيربي
    أمريكا تحث الصين على عدم المبالغة في الرد على زيارة بيلوسي لتايوان
    أفيف كوخافي
    الجيش الإسرائيلي يصادق على خطط هجومية ضد غزة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    النفط
    هبوط في أسعار النفط %4 وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين
    جبران باسيل
    الرابية غرفة عمليات.. وهذا ما يحضر له باسيل وحزب الله
    إشكالٌ كبير بين شبّان من حزب الله و آخرين من ”حركة أمل” في بلدة معركة
    في بلدة معركة.. ولعت بين الحزب والحركة (فيديو)!