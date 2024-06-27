الخميس 21 ذو الحجة 1445 ﻫ - 27 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لافروف يؤكد دعم موسكو للرئيس "آرسي"

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 27 - يونيو - 2024 9:44 مساءً
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيرته البوليفية سيليندا سوسا لوندا دعم موسكو الثابت لحكومة الرئيس لويس آرسي على خلفية محاولة الانقلاب العسكري.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها في أعقاب الاتصال بين الوزيرين، يوم الخميس، إن “الجانب الروسي أعرب عن إدانة حازمة لمحاولة الانقلاب العسكري في بوليفيا يوم 26 يونيو، وأكد عدم جواز أي أعمال تقوض الأسس الدستورية لدول ذات سيادة”.

وأعرب الوزير الروسي “عن الدعم الكامل والثابت لحكومة الرئيس لويس آرسي مع التركيز على ضرورة تكاتف كافة القوى وبنى المجتمع البوليفي التي لها مواقف بناءة، لغرض مواصلة تطوير البلاد بشكل مستقر”.

وأضاف البيان أن “لافروف أكد تضامننا مع بوليفيا الشقيقة، وهي شريك استراتيجي ثابت لروسيا”.

وأشار إلى أن الجانبين عبرا عن “تمسكهما بكافة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اللقاء بين الرئيسين الروسي والبوليفي في سان بطرسبورغ في يونيو”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

شركة أرامكو السعودية
أرامكو تقترب من الاستحواذ على 10% في مشروع مشترك لرينو وجيلي
بريطانيا والصين
حكم بريطاني بإعادة النظر في فتح تحقيق حول العمل القسري للويغور في الصين
دمار واسع حل بشمالي قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي
استخباراتي إسرائيلي يعرض كيف تمكنت حماس من الصمود في غزة

الأكثر قراءة

التحذيرات الدولية للبنان تتوالى... فات الأوان
غارة إسرائيلية عنيفة تدمر مبنى بالكامل في النبطية بجنوب لبنان
فيديو.. غارة إسرائيلية عنيفة تدمر مبنى بالكامل في النبطية بجنوب لبنان
الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين
للمهوّلين والقلقين.. "لا حرب ولا مَن يحزنون"!