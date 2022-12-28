لافروف يؤكد: واشنطن لن ترسل خبرائها لأوكرانيا مع أنظمة "باتريوت"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (الأربعاء 28-12-2022) إن الولايات المتحدة، أوضحت مطولا عبر القنوات الدبلوماسية، أنها لا تخطط لإرسال متخصصين أميركيين إلى أوكرانيا مع أنظمة دفاعها الجوي من طراز باتريوت.

وأشار لافروف في مقابلة مع قناة “روسيا 1″، إلى اقتراحات أمريكية جاءت بشكل غير رسمي لعقد اجتماعات مع موسكو، ولكن حتى الآن لم يتحقق سوى اجتماع بين رئيسي الاستخبارات الخارجية في البلدين في أنقرة.

وأضاف لافروف: “إنهم يعلمون جيدًا أننا لم نقطع الحوار، الآن لن نسأل لنستأنف الحوار، فهذا ليس من تقاليدنا، تقليدنا هو الرد دائمًا على المقترحات السليمة، إذا كانت هناك مقترحات، بالمناسبة كان هناك العديد من هذه المقترحات غير الرسمية خلال هذه الفترة في كل مرة كنا نتفق”.

وقال لافروف: “كانت هناك مكالمات أخرى موازية، فيما يتعلق أيضا بمقترحات من واشنطن، لم نرفض أبدا، لكن بعد ذلك جاءت هذه الدعوات بلا فائدة بطريقة ما”.

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان قد أعلن الأربعاء الماضي خلال لقائه بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض عن تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بمنظومات باتريوت المتطورة للدفاع الجوي.

وأفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن “الولايات المتحدة ستقدم منظومات باتريوت للدفاع الجوي لأوكرانيا لأول مرة”، وكشف بلينكن عن “تخصيص 850 مليون دولار مساعدات أمنية لأوكرانيا، ومليار دولار لتطوير الدفاعات الجوية”.