لافروف يتهم الغرب بإطالة أمد الحرب في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء إنه كلما أرسلت الدول الغربية مزيدا من الأسلحة إلى أوكرانيا طال أمد الصراع.

وألقت روسيا باللوم مرارا على الغرب في إطالة أمد الصراع الذي وصفته موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة” واستهدفت ضربات صاروخية مستودعات لتخزين أسلحة أرسلتها الولايات المتحدة وأوروبا إلى كييف.

ونفى لافروف في مؤتمر صحفي خلال زيارة لتركمنستان، أن تكون روسيا استهدفت مركزا للتسوق أمس الاثنين في مدينة كريمنشوك الأوكرانية حيث قتل 18 شخصا على الأقل بعد ضربة روسية.

وقال لافروف للصحفيين، مكررا ما ورد في بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن المركز التجاري كان خاليا وقت اندلاع حريق نتيجة قصف روسيا لمستودع به أسلحة غربية بجوار مركز التسوق.

شرط روسي لإنهاء الحرب

قال الكرملين، الثلاثاء، إن هجومه في أوكرانيا سينتهي عندما تستسلم السلطات والجيش الأوكرانيين.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: “يمكن للجانب الأوكراني إنهاء (النزاع) في غضون يوم واحد”.

وتابع: “يجب إصدار أوامر للوحدات القومية بإلقاء السلاح، ويجب إصدار أوامر للجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم، ويجب تنفيذ كل الشروط التي وضعتها روسيا. حينها سينتهي كل شيء خلال يوم واحد”.

وسيطرت القوات الروسية على مناطق واسعة في جنوبي أوكرانيا منذ انطلاق الحرب، وكانت روسيا قد ضمت بالفعل شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام .2014 وأصبحت تسيطر على كامل ساحل أوكرانيا على بحر آزوف، وعلى أجزاء من ساحلها على البحر الأسود.

الطرح رفضه مرار ا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تعهد باستعادة المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية.