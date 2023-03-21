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لافروف يتهم الغرب بتقويض الأمن في القوقاز

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، كلاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالسعي إلى “فصل” بلاده عن القوقاز الجنوبي بمحاولتهما “فرض سطوتهما” على مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك في موسكو مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان، قال لافروف: “نرى جليّاً أهداف الغرب في جنوب القوقاز، فهو لا يخفيها ويعلنها صراحة: أهدافه هي فصل روسيا” عن المنطقة.

واتهم الوزير الروسي كلاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمحاولة “تقويض الهيكل الأمني” في هذا الجزء من العالم وبالسعي إلى “فرض سطوتهما” على المفاوضات بين باكو ويريفان.

وروسيا المنشغلة في غزوها لأوكرانيا ترى نفوذها ينحسر في هذه المنطقة، حيث كانت تقليدياً تلعب دور الوسيط.

وتضم هذه المنطقة ثلاث جمهوريات سوفياتية سابقة هي أرمينيا وأذربيجان وجورجيا.

وفي مطلع التسعينيات، مع تفكك الاتحاد السوفياتي، خاضت أرمينيا وأذربيجان حرباً للسيطرة على ناغورني قره باغ، الإقليم الذي تقطنه غالبية أرمنية والذي أعلن انفصاله عن أذربيجان.

وهذه الحرب الأولى التي تسببت بمقتل 30 ألف شخص، انتهت بانتصار أرمينيا. لكنّ البلدين خاضاً حرباً ثانية في خريف 2020 أودت بـ 6500 شخص وانتهت بانتصار أذربيجان التي استعادت مساحات واسعة من الأراضي.

وفي أيلول/سبتمبر، خلّفت معارك على الحدود المباشرة بين البلدين، وليس في ناغورني قره باغ، حوالي 300 قتيل وأثارت مخاوف من اندلاع حرب كبرى جديدة.

وفي الأشهر الأخيرة، نظمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جولات عدة من محادثات السلام بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

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