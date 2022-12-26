لافروف يتوعد القيادة الأوكرانية.. إما أن تنفذوا مقترحاتنا أو سيكون القرار لجيشنا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن مقترحات موسكو بشأن “نزع السلاح” و “القضاء على النزعة النازية” في أوكرانيا معروفة جيدا لكييف، والأمر متروك للسلطات الأوكرانية للوفاء بها، وإلا فإن الجيش الروسي سيبت في هذه القضية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية عن لافروف قوله إن “مقترحاتنا لنزع السلاح والتخلص من النزعة النازية في الأراضي التي يسيطر عليها النظام والقضاء على التهديدات لأمن روسيا النابعة من هناك، بما في ذلك أراضينا الجديدة، معروفة للعدو”.

وأضاف “الأمر بسيط: نفذوه من أجل مصلحتكم وإلا فإن الجيش الروسي هو الذي سيحسم الأمر”.

وكان وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، قد أشار في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس إن بلاده تتطلع لعقد قمة سلام بحلول نهاية فبراير/ شباط، بوساطة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وقال كوليبا إن: “كل الحروب تنتهي بطريقة دبلوماسية.، وكل حرب تنتهي بنتيجة الإجراءات المتخذة في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات”.

مؤكداً أن الحكومة الأوكرانية تود عقد قمة سلام بحلول نهاية فبراير/ شباط المقبل مع حلول الذكرى الأولى لاندلاع الحرب في أوكرانيا.

وتابع كوليبا: “ربما تكون الأمم المتحدة أفضل مكان لعقد هذه القمة، لأن الأمر لا يتعلق بتقديم خدمة لدولة معينة”، مضيفا “هذا حقًا يتعلق بجلب الجميع على متن طاولة المفاوضات.”

وحول دور غوتيريش، قال الوزير الأوكراني: “لقد أثبت نفسه كوسيط فعال ومفاوض كفء، والأهم من ذلك أنه رجل مبادئ ونزاهة. لذلك فإننا نرحب بمشاركته النشطة”.