لافروف: يجب ضمان التوصل إلى عالم متعدد الأقطاب

شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، على ضمان الوصول إلى عالم “متعدد الأقطاب”.

وقال لافروف في كلمة أمام البرلمان الروسي: “يجب ضمان التوصل إلى عالم متعدد الأقطاب”.

وأضاف: “غالبية دول العالم لا تريد العيش في ظل نظام يهيمن عليه الغرب”.

وعن علاقة بلاده بالصين، قال لافروف: “نعمل على تعزيز العلاقات مع الصين، علما بأن العلاقات مع بكين وصلت إلى مستوى تاريخي غير مسبوق من التعاون الاستراتيجي”.

كذلك أكد المسؤول الروسي العمل على “تعزيز العلاقات مع الهند ومصر والإمارات العربية المتحدة والدول الإفريقية”.

وكان لافروف، قد اتهم في الثالث من فبراير، الاتحاد الأوروبي باعتماد “أساليب استعمارية” من خلال فرض العقوبات على الدول.

وأشار وقتها، على هامش اجتماع دوري عقده مع إحدى لجان حزب “روسيا الموحدة” الحاكم في البلاد، إن بلاده تعزز الشراكة مع الصين ويقول إن العلاقات “تتطور بشكل كبير”، مضيفا أن “العلاقات الروسية مع دول أميركا اللاتينية تتطور”.

واعتبر لافروف أن “الغرب يأمل في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا حتى لا تتمكن من التعافي لعقود ونحن في قلب معركة جيوسياسية”.