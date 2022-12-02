الجمعة 8 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 2 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لافروف يحذر من حرب نووية‎!

منذ 6 دقائق
سيرغي لافروف

سيرغي لافروف

A A A
طباعة المقال

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من خطورة تحول أي ‏صراع بين الدول النووية إلى حرب نووية‎.‎

وأشار لافروف، خلال مؤتمر صحافي حول قضايا الأمن الأوروبي ‏إلى أنه في يونيو 2021، تبنى رئيسا روسيا والولايات المتحدة بيانا ‏مشتركاً مفاده أنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية، وبالتالي لا ‏يمكن شنها. وأكد أن هناك بياناً مماثلاً من خمس دول نووية، بحسب ‏ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية‎.‎

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن أي حرب بين القوى النووية ‏غير مقبولة أيضا. وأضاف: “حتى إذا قرر أحد ما أن يبدأها بالوسائل ‏التقليدية، فإن خطر التصعيد إلى حرب نووية سيكون كبيراً”.‏

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت منذ نحو الشهر أن “الأولوية ‏القصوى” هي تجنب الحرب بين القوى النووية التي ستكون لها ‏‏”عواقب كارثية”، وسط وضع متوتر بين موسكو والغرب حول ‏أوكرانيا‎.‎

وأكدت في بيان صحافي “نحن على قناعة راسخة بأنه في ظل ‏الوضع الحالي الصعب والمضطرب – نتيجة لأعمال غير مسؤولة ‏ووقحة تهدف إلى تقويض أمننا القومي، فإن الأولوية القصوى هي ‏منع أي صدام عسكري بين القوى النووية‎”.‎

ودعت موسكو القوى النووية الأخرى إلى “التخلي عن المحاولات ‏الخطيرة لانتهاك المصالح الحيوية للآخرين‎”.‎

كما أضافت أن “روسيا تسترشد بشكل صارم وثابت بمبدأ أن الحرب ‏النووية لا يمكن كسبها ولا ينبغي خوضها على الإطلاق‎”.‎

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

الجيش الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
كييف تكشف لأول مرة عدد قتلى الجيش الأوكراني منذ بداية الحرب
الاتحاد الأوروبي وروسيا
اتفاق أوروبي مبدئي على حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا
الولايات المتحدة وكوريا الشمالية
عقوبات أمريكية جديدة على 3 مسؤولين من كوريا الشمالية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

كأس العالم قطر ٢٢
فيديو مؤثر.. مدرب البرازيل يذرف الدموع بسبب موقف حصل مع عائلته في قطر!
وفاة والد المودع وليد الحجار
بعد توقيف ابنه... وفاة والد المودع وليد الحجار
كريستيانو رونالدو
بصفقة خيالية.. كريستيانو رونالدو يوافق على عرض النصر السعودي