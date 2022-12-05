لافروف يحذر من صدام مباشر بين القوى النووية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الاثنين، إن حلف الأطلسي “الناتو” يشكل “تهديدا خطيرا” لروسيا، وإن مواقف الغرب تخاطر “بصدام مباشر بين القوى النووية ستكون له عواقب وخيمة”.

كما عبر لافروف عن أسفه لرفض الولايات المتحدة إجراء محادثات مع موسكو حول “الاستقرار الاستراتيجي” بشأن مجموعة من القضايا المتعلقة بالأسلحة النووية، وقال إنه بدون محادثات مباشرة بين أكبر قوتين نوويتين في العالم، فإن الخطر على الأمن العالمي سيزداد.

وأطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلسلة من التهديدات النووية المستترة خلال الحرب في أوكرانيا، لكن العديد من كبار المسؤولين نفوا مرارا أن موسكو تخطط لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا واتهموا الغرب بتصعيد الرهان النووي.

وقدمت دول غربية، في مقدمتها الولايات المتحدة، حزمة لم يسبق لها مثيل من المساعدات العسكرية لأوكرانيا لدعم حربها أمام روسيا.

وسبق أن قالت موسكو إن هذا يجعل حلف شمال الأطلسي طرفا في الصراع، على الرغم من أن الجانبين شددا على أهمية تجنب المواجهة المباشرة.

وأوكرانيا ليست عضوا في الحلف لكنها تسعى للانضمام، وهو ما لا يزال بعيد المنال. وتقول روسيا إن طموحات أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتوسيع حدوده شرقا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 كانت أحد أسباب تحركها للغزو في 24 فبراير شباط.