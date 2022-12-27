لافروف يدعو الغرب لضبط النفس فيما يتعلق بالمجال النووي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة نشرتها وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء إن روسيا لن تقترح أي مبادرات جديدة بشأن الأسلحة الاستراتيجية أو الضمانات الأمنية.

ودعا لافروف الغرب إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس فيما يتعلق بالمجال النووي “الشديد الحساسية”.

لافروف يحذر

ووجه وزير الخارجية سيرجي لافروف هجوما قاسيا قائلا إن كييف والغرب يسعيان لتدمير بلاده وإن على أوكرانيا تلبية مطالب موسكو وإلا فسيفرضهاالجيش الروسي.

ورفضت كييف وحلفاؤها الغربيون عرض بوتين عقد محادثات في ظل قصف القوات الروسية للمدن الأوكرانية بالصواريخ والقذائف واستمرار موسكو في مطالبة كييف بالاعتراف باحتلالها خُمس البلاد.

وتقول كييف إنها ستقاتل إلى أن تنسحب روسيا.

ونقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن لافروف قوله في وقت متأخر أمس الاثنين “يعلم العدو جيدا مقترحاتنا لنزع السلاح والقضاء على النازية في الأراضي التي يسيطر عليها النظام وإزالة التهديدات النابعة من هناك لأمن روسيا، بما في ذلك أراضينا الجديدة”.

ومضى يقول “الأمر بسيط: نفذوه من أجل مصلحتكم وإلا فإن الجيش الروسي سيحسم الأمر”.

وبدأ بوتين غزو أوكرانيا في 24 فبراير شباط فيما وصفه بأنه “عملية خاصة” تهدف إلى “القضاء على النازية” في أوكرانيا ونزع سلاحها قائلا إنهما يشكلان تهديدا لروسيا.

وتقول كييف وحلفاؤها الغربيون إن الغزو الروسي ما هو إلا استيلاء استعماري على الأراضي. وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات واسعة النطاق على روسيا لغزوها الأراضي الأوكرانية، وأرسلت مليارات الدولارات لمساعدة الحكومة الأوكرانية.