لافروف يدعو جميع الأطراف لحماية القوانين الدولية

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأربعاء جميع الأطراف في العالم إلى بذل جهود لحماية القوانين الدولية لأن “العالم يتطور بطريقة معقدة”.

كان لافروف يتحدث من خلال مترجم في اجتماع مع نظيره الفيتنامي بوي ثانه سون في هانوي.

وتأتي تصريحاته في الوقت الذي تتهم فيه دول غربية روسيا بخرق القانون الدولي من خلال غزوها لأوكرانيا، وحث قادة الاتحاد الأوروبي موسكو على الالتزام بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية يطلب من روسيا الانسحاب من أوكرانيا.

وقال لافروف في الاجتماع، في إشارة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا “فيتنام شريك رئيسي (لروسيا) في آسيان … والعلاقات بين البلدين تستند إلى التاريخ وكفاحهما المشترك من أجل العدالة”.

وتربط فيتنام وروسيا علاقات وثيقة تعود إلى الحقبة السوفيتية ولم تندد هانوي حتى الآن بالحرب الروسية في أوكرانيا التي تصفها موسكو بأنها “عملية خاصة”.

وتأتي زيارة لافروف إلى هانوي في الوقت الذي يحتفل فيه البلدان بالذكرى العاشرة “لشراكتهما الاستراتيجية الشاملة”.

ومن المقرر أن يتوجه لافروف إلى إندونيسيا لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين هذا الأسبوع.