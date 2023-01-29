الأحد 7 رجب 1444 ﻫ - 29 يناير 2023 |
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لافروف يدعو لتجنب التصعيد في القدس والضفة الغربية

منذ ساعتين
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرجي لافروف حث دبلوماسيين فلسطينيين وإسرائيليين عبر الهاتف، الأحد، على بذل كل ما بوسعهم لتجنب تصعيد موجة من العنف تشهدها القدس والضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان “سيرجي لافروف دعا الشركاء الإسرائيليين والفلسطينيين إلى إظهار أقصى درجات المسؤولية والإحجام عن أي أفعال من شأنها زيادة تدهور الأوضاع”.

وقال لافروف وفقا لما نقله عنه البيان إنه هناك حاجة “ماسة” لأن تستأنف اللجنة “الرباعية” الدولية محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد منزلا في القدس يعود لعائلة مسلح فلسطيني قتل قبل يومين سبعة أشخاص خارج معبد يهودي وسط تصاعد المخاوف من حدوث مزيد من التصعيد في أكثر موجة اضطرابات دموية في القدس والضفة الغربية منذ سنوات. وتوفي فلسطيني اليوم الأحد متأثرا بجروح أصيب بها خلال مداهمة جنين يوم الخميس مما يرفع عدد القتلى هناك إلى عشرة من بينهم مدنيان على الأقل.

    المصدر :
  • رويترز

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