لافروف يزور جنوب أفريقيا

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، إلى جنوب أفريقيا في زيارة يجري خلالها محادثات مع أحد أهم حلفاء بلاده في قارة منقسمة بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يلتقي لافروف بنظيرته ناليدي باندور في العاصمة بريتوريا.

ووصف مسؤولو حكومة جنوب أفريقيا، الزيارة بأنها “عادية”، بينما استنكرتها أحزاب المعارضة وجالية أوكرانية صغيرة في البلاد باعتبار أنها “لا تكترث” للأوضاع في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا، إن لافروف وصل إلى البلاد في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

ومن المتوقع أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش.

وتقول حكومة الرئيس سيريل رامابوسا، إن جنوب أفريقيا محايدة في الصراع، وتعبر عن رغبتها في القيام بوساطة.

وأكدت باندور مرارا أن بلادها “لن تنجر للانحياز لأي جانب، وتنتقد الغرب لإدانته الانتقائية لروسيا، بينما يتجاهل أعمال عدوان أخرى مثل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.

ومن المقرر أن يستضيف جيش جنوب أفريقيا تدريبا عسكريا مشتركا مع روسيا والصين على الساحل الشرقي للبلاد في الفترة من 17 إلى 27 شباط/ فبراير، وهي خطوة من المرجح أن تزيد من توتر العلاقات مع واشنطن والدول الأوروبية.

وستتزامن تلك التدريبات مع الذكرى الأولى لانطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير.

وتولت جنوب أفريقيا مؤخرا رئاسة مجموعة “بريكس” التي تضم أيضا البرازيل وروسيا والهند والصين لتحدي الهيمنة التي تقودها الولايات المتحدة وأوروبا.