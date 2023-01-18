الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لافروف يشبه نهج الغرب تجاه المسألة الروسية بـ"الحل الاخير" لهتلر

منذ 4 دقائق
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء إن الولايات المتحدة شكلت ائتلافا من الدول الأوروبية لحل “المسألة الروسية” بالطريقة نفسها التي سعى بها أدولف هتلر إلى “حل أخير” لإبادة يهود أوروبا.

وقال لافروف، الذي أحدث ضجة دولية العام الماضي بتعليقات عن هتلر، إن واشنطن تستخدم الأسلوب نفسه الذي استخدمه نابليون والنازيون في محاولة إخضاع أوروبا من أجل تدمير روسيا.

وأضاف أنه باستخدامهم أوكرانيا وكيلة لهم فإنهم “يشنون حربا على بلادنا بالمهمة نفسها: ‭’‬الحل الأخير‭’‬ للمسألة الروسية”.

وأضاف “بالضبط مثلما أراد هتلر ‭’‬حلا أخيرا‭’‬ لمسألة اليهود، الآن، إن استقرأتم السياسيين الغربيين … فإنهم يقولون بوضوح إن روسيا يجب أن تعاني من هزيمة استراتيجية”.

وتسبب لافروف في غضب عارم من قبل بتعليقات عن هتلر. ففي مايو\أيار قال إن الزعيم النازي كانت تسري في عروقه “دماء يهودية”، مما أثار احتجاجات غاضبة من إسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم العراق
فيديو.. مخدرات وهواتف تطيح بمدير سجن التاجي في العراق
ارتفاع الأسهم الأوروبية
ارتفاع الاسهم الاوروبية وتسجيل أطول فترة مكاسب
صور من موقع الحادث
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بالفيديو.. مقتل وزير الداخلية الأوكراني في حادث تحطم مروحية بكييف

الأكثر قراءة

الدكتور باتريك مارديني
الدولار الى 165000 ليرة في هذا التاريخ!
لبنان
بالأرقام ... إليكم عدد سكان لبنان والكثافة السكانية ومتوسط الأعمار
الدولار
كم بلغ سعر صرف "الدولار الأسود" اليوم؟