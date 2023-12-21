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لافروف يصف القادة الألمان بـ "لصوص"

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 21 - ديسمبر - 2023 2:13 مساءً
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس، القادة الألمان بأنهم “لصوص” بعد أن سُئل في مؤتمر صحفي في تونس عن اقتراح ألماني بمصادرة الأصول الروسية المجمدة.

وقال ممثلو الادعاء في ألمانيا أمس الأربعاء إنهم طلبوا مصادرة أكثر من 720 مليون يورو (790 مليون دولار) من الحساب البنكي لمؤسسة مالية روسية في فرانكفورت.

وذكر مصدر مطلع لرويترز إن المؤسسة هي المؤسسة الوطنية للإيداعات والتسويات وهي وكيل المدفوعات المحلي المملوك لبورصة موسكو والتي تلعب دورا مهما في النظام المالي الروسي كوسيط مع الأسواق الدولية.

    المصدر :
  • رويترز

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