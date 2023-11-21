لافروف يلتقي عدداً من وزراء خارجية عرب لبحث الوضع في غزة

يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، عدداً من وزراء خارجية دول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في موسكو.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنَّ المجتمعين سيبحثون الوضع في قطاع غزة.

ويصل الوزراء إلى العاصمة الروسية تنفيذاً لقرار الذي تم اتخاذه في قمة الرياض، لمناقشة الأوضاع المتدهورة بشكل متسارع في القطاع.

وتعد موسكو المحطة الثانية للجولة التي تقودها لجنة الوزراء المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية الأخيرة بالرياض بشأن الحرب في غزة. وكانت المحطة الأولى في الصين.

ومن المنتظر أن تزور اللجنة باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن لبحث وقف الحرب الإسرائيلية في غزة.

وأكدت موسكو، التي تَعتبر أن إنشاء دولة فلسطينية أمر لا مفرّ منه من منظور تاريخي، مرارا على لسانِ وزير خارجيتِها أن إيقاف الصراعِ في غزة غير ممكن إلا من خلال الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإقامة دولة فلسطينية، كما هو منصوص في قرارات مجلس الأمن الدولي.

وتأخير هذه المسألة، سيزيد، وفق موسكو، من صعوبة ضمان الاستقرار في المنطقة بأسرها.