الخميس 12 شعبان 1445 ﻫ - 22 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لافروف يلتقي نظيره التركي في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل

منذ 48 دقيقة
سيرغي لافروف

سيرغي لافروف

A A A
طباعة المقال

نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخميس على قناتها على تيليغرام صورة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أثناء اجتماعه مع نظيره التركي هاكان فيدان في قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وعلقت زاخاروفا على الصورة قائلة “محادثات روسية تركية في ريو”. ويشارك لافروف في قمة مجموعة العشرين في إطار سلسلة أوسع من الزيارات إلى أمريكا اللاتينية.

وحافظت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، على علاقات ودية مع روسيا منذ أن أرسلت موسكو عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في فبراير\شباط 2022، مما أدى إلى انهيار العلاقات مع الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال الكرملين إنه من المتوقع أن يزور الرئيس فلاديمير بوتين تركيا في مارس\آذار المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجزائر وموريتانيا
افتتاح أول منطقة تجارية حرة بين الجزائر وموريتانيا
بورصة وول ستريت
وول ستريت تفتح على ارتفاع
الأسواق الخليجية
معظم أسواق الخليج تغلق على انخفاض

الأكثر قراءة

النائب ميشال معوض
ميشال معوض يشن هجوماً حاداً على الرئيس بري.. المجلس ليس "ملك بيّو"!
طائرة مسيرة
مسيرة لحزب الله في منزل مسؤول إسرائيلي.. والأخير يعتبرها بمثابة حرب!
صورة لميشال عون وعلم حزب الله
اتفاق مارمخايل مصلحة وانتهت.. "التيار" يتحضّر لمرحلة جديدة