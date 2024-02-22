لافروف يلتقي نظيره التركي في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل

نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخميس على قناتها على تيليغرام صورة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أثناء اجتماعه مع نظيره التركي هاكان فيدان في قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وعلقت زاخاروفا على الصورة قائلة “محادثات روسية تركية في ريو”. ويشارك لافروف في قمة مجموعة العشرين في إطار سلسلة أوسع من الزيارات إلى أمريكا اللاتينية.

وحافظت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، على علاقات ودية مع روسيا منذ أن أرسلت موسكو عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في فبراير\شباط 2022، مما أدى إلى انهيار العلاقات مع الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال الكرملين إنه من المتوقع أن يزور الرئيس فلاديمير بوتين تركيا في مارس\آذار المقبل.