لافروف يلوح بإمكانية تقييد عمل الصحفيين الألمان في روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو، وإن كانت لا تريد وضع عقبات أمام عمل الصحفيين الألمان في روسيا، قد تضطر إلى ذلك إذا لم تتم تسوية الوضع حول قناة RT DE في ألمانيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف خلال موتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في موسكو اليوم الثلاثاء.

وقال لافروف إنه بحث مع بيربوك خلال محادثات اليوم المشاكل التي تواجهها قناة RT DE في ألمانيا، وأضاف: “نحن مقتنعون بأن وسائل الإعلام الروسية في ألمانيا ووسائل الإعلام الألمانية في روسيا يجب أن تعمل في ظل ظروف متساوية وغير تمييزية”.

وتابع لافروف: “ليس لدينا مصلحة في اللجوء إلى المعاملة بالمثل، لكن في هذه المرحلة نتوقع إجراءات ملموسة من الجانب الألماني.. لا نريد أن نضع أي عقبات أمام الأنشطة المهنية للصحفيين الألمان في روسيا، لكن قد نضطر إلى ذلك بغض النظر عن رغبتنا في تفادي اتخاذ إجراءات مضادة”.

واشار لافروف إلى أن لدى موسكو ما يدفع للاعتقاد بأن السلطات الألمانية على صلة مباشرة بمضايقة RT DE في ألمانيا.

من جانبها، قالت بيربويك إن حجب RT DE قرار يعود لـ”يوتيوب” ولا علاقة للحكومة الألمانية به.

يذكر أنه من لحظة إطلاق القناة RT DE الناطقة بالألمانية في 16 ديسمبر عام 2021 اتخذت السلطات الألمانية عددا من الخطوات الهادفة إلى طردها من المجال الإعلامي الألماني، مما أدى إلى مقاطعة جزئية لبث RT DE عبر الأقمار الصناعية وكذلك إزالة القناة في موقع “يوتيوب”.

وحذف موقع “يوتيوب” حساب RT DE بعد ساعات من بدئها بثها، بذريعة “مخالفتها شروط الخدمات” الخاصة بالموقع.

وبعد أيام قليلة أجبرت هيئة تنظيم وسائل الإعلام الألمانية خدمة القمر الصناعي الأوروبية Eutelsat 9 على وقف بث قناة RT DE . وزعمت رئيسة الهيئة المنظمة الألمانية إيفا فليكن، بعدم امتلاك القناة ترخيصا للبث في ألمانيا، وأعلنت بدء التحقيق.