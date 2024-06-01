أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استيائه من موقف الحكومة الألمانية وتصريحاتها المتعلقة بتعويضات الناجين من الحصار في لينينغراد، مشيراً إلى أن تخصيص التعويضات لليهود فقط أمر يثير السخرية ويناقض العدالة.

في مقابلة مع مشروع “بلا قانون التقادم”، قال لافروف: “لقد تحدثنا معهم (الألمان) وقلنا إن العدالة يجب أن تسود. جميع الناجين من الحصار (من لينينغراد) عانوا بنفس القدر وتجمدوا وماتوا. لقد كان جزءًا فظيعًا من الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية). لقد قيل لنا إنه بموجب القانون يمكن ويجب أن يحصل ضحايا المحرقة على تعويضات، وأن أي شخص آخر ليس من الضحايا. ليس هناك حاجة حتى لشرح مدى السخرية التي بدا عليها ذلك”.

وأشار لافروف إلى أنه ناقش هذا الموضوع شخصيًا مع الرئيس الألماني وحاول القيام بأعمال في إدارات أخرى لكن دون جدوى. وفي مارس الماضي، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا أن ألمانيا ليس لديها الحق الأخلاقي في معاملة ضحايا الجرائم النازية بشكل مختلف، مؤكدة أن برلين تنتهج سياسة مخالفة لأحكام الوثائق القانونية الدولية.

كما أشارت زاخاروفا إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/RES/60/7 بشأن المحرقة يتحدث عن معاناة “اليهود وعدد لا يحصى من أفراد الأقليات الأخرى”، وقد تم استخدام نفس الصياغة في قرار اليونسكو 34C/61. ويشير إعلان برلين الصادر عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشكل عام إلى “جميع المجموعات العرقية والدينية”.